行竊殯儀館旁車輛 桃園男賊誤穿亡者衣

桃園市警局桃園分局員警逮捕一名竊賊，他在殯儀館附近車上偷取衣物後換上，卻不知自己偷的是家屬準備要燒給亡者生前穿著的西裝。（桃園市警局桃園分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年10月15日

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）桃園市警局桃園分局員警逮捕一名竊賊，他在殯儀館附近車上偷取衣物後換上，卻不知自己偷的是家屬準備要燒給亡者生前穿著的西裝，訊後遭警方依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

同安派出所所長王崧年今天受訪表示，警方接獲轄內殯葬業者報案指稱，有竊嫌在殯儀館旁的巷子裏，趁著殯葬業者忙碌車門未鎖，藉機竊取車內家屬準備燒給亡者，他們生前喜歡穿著的西裝等衣物。

王崧年表示，員警前往現場了解後，隨即調閱監視畫面，發現小偷在竊取衣物後，即進入路旁一輛廢棄休旅車內將西裝換上，發現小偷穿著亡者衣服，讓殯葬人員看到傻眼，這時又接獲其他業者通報，在大有路發現疑似竊賊的男子，員警也立即趕往現場攔查男子。

由於身上穿著西裝無法狡賴，只好坦承犯行，王崧年指出，這名55歲葉男，有多筆竊盜前科，在得知偷取穿著為亡者衣服時嚇了一跳，但隨即表示穿起來很合身又舒適。全案於警訊完畢後，依竊盜罪嫌將葉男移送桃園地檢署偵辦。（編輯：張銘坤）1071015