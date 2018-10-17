直搗毒窟逮毒蟲 桃園警查獲百包毒咖啡

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市警局刑事警察大隊經過一個月的跟監埋伏，昨天傍晚聯合八德及平鎮分局直搗平鎮毒窟，現場逮捕張姓男子並查獲毒品愷他命及小惡魔毒品咖啡包，訊後依毒品罪嫌送辦。

桃園市警察局刑事警察大隊副大隊長鄧中義今天受訪表示，警方日前接獲情資指出，平鎮區一名40歲張男出手闊綽，平日就以高級賓士轎車代步販賣毒品，刑事警察大隊偵一隊派員跟監埋伏，蒐集張男的犯罪事證。

鄧中義表示，警方經過一個多月的搜證，昨天傍晚聯合八德及平鎮分局，持搜索票至張男住處搜索，並查獲第三級毒品愷他命11包，重1653.55公克，小惡魔毒品咖啡包100包，重917公克，另外還有新台幣22萬元、電子磅秤、分裝袋及點鈔機等多項證物。

鄧中義指出，警方調查發現，張男平日在大賣場上班，利用下班時間兼差販毒，卻因此染上毒癮，而結交多年的女友也在去年底罹患癌症，但張男仍繼續以高級賓士轎車代步販毒。警方訊後依毒品危害防制條例將張男移送桃園地檢署偵辦。（編輯：李錫璋）1071017