喜樂島路權爭議 警：比例衡平原則處理

（中央社記者黃麗芸台北17日電）「喜樂島聯盟」發起1020全民公投反併吞大遊行，卻質疑路權申請遭刁難。台北市警察局今天表示，是同場地早有其他團體申准，警方基於比例、衡平原則，部分駁回其申請。

「喜樂島聯盟」將於10月20日在北市北平東路舉辦「全民公投反併吞」活動，宣布將號召10萬名民眾，要求民進黨修正「公投法」，目標「獨立公投，正名入聯」。

民視報導指出，「喜樂島聯盟」總召集人郭倍宏日前上廣播節目受訪表示，預計號召全民參與1020全民公投反併吞大遊行，原定在凱道大遊行，但路權竟被台北市政府預定，最後北市府同意路段僅170公尺長、約200坪大小，且只能容納1000人，質疑地點在民進黨中央黨部樓下，是否要方便監督。

台北市警察局今天發布新聞稿說明，「喜樂島聯盟」向市警局中正第一分局申請於10月20日於北市北平東路及重慶南路等兩處所，舉辦「拒絕中國霸凌、公投反併吞」及「我愛台灣音樂嘉年華」等兩項集會活動。其中，「拒絕中國霸凌、公投反併吞」經中正一分局於10月15日核准在案。

另，「我愛台灣音樂嘉年華」經審查後，有鑒於財團法人夢想社區文教發展基金會主辦的「2018夢想嘉年華」及台灣省城隍廟舉辦的「歲次戊戌年聖誕慶典遶境」活動，早已於8月申准在案，為免活動相互干擾和影響市民用路權益，便依法不予許可。

市警局表示，警方向來尊重人民言論自由，且積極保障集會遊行權利，但准駁集會遊行仍須考量其他民眾及公益、衡平，若核准過多場次集會遊行活動，使用範圍過大恐將影響其他民眾權益，在基於比例與衡平原則，支持中正一分局不予許可的決定。（編輯：李亨山）1071017