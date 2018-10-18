男子墜落石門水庫壩頂洩洪道 送醫急救

桃園石門水庫18日下午傳出有民眾墜落洩洪道意外，警方緊急聯絡消防、救護人員前往，但男子救起時已無呼吸心跳，命危送醫搶救。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 107年10月18日

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）桃園市石門水庫今天下午發生民眾墜落洩洪道事故，警方緊急聯絡消防救護人員前往搶救，不過，救起時男子已無呼吸心跳，送醫院急救中。至於事發的原因，警方正在調查。

桃園市政府消防局下午2時16分接獲員警來電指出，有民眾墜落於壩頂洩洪道，請求救護隊員的協助。消防局立即出動17名隊員及救護車輛前往石門水庫搶救。

消防局表示，由於事故現場位於水庫壩頂下方約30米處的洩洪道，墜落的一名男性確定已經沒有呼吸心跳，消防隊員在抵達現場後，利用75吊臂及籃式擔架下降協助脫困。

消防隊員說，救護隊員在4時許將男子吊掛上水庫壩頂，但這名男性到院前心肺功能停止（OHCA），已經沒有呼吸心跳，隊員也緊急將傷患送往國軍804醫院急救；警方正在調查事發的原因，以釐清案情。（編輯：梁君棣）1071018