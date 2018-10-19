桃園砍母案 梁男有吸毒反應對案情多保留

（中央社記者邱俊欽桃園19日電）中壢一處社區大樓昨晚傳出梁姓男子將母親的頭顱砍下，從高樓住處丟到地面，梁男今天接受偵訊時對案情多所保留，因犯嫌的血液化驗中疑似有毒品反應，檢警已深入釐清犯案動機。

桃園市政府警察局中壢警分局今天上午表示，33歲梁姓男子昨晚在陸光六街家中，持菜刀瘋狂砍殺67歲母親後，竟然將母親的頭顱砍下，並從12樓住屋處，丟棄到1樓地面，警方獲報後前往處理，但犯嫌拒不開門，最後經警方攻堅，動用辣椒水將梁男制伏在地。

警方表示，命案現場有嚴重打鬥痕跡，桌椅嚴重傾倒移位，客廳、玻璃櫥櫃被打破，血跡噴濺牆壁與地面，而從地板所遺留的腳印與血跡觀察，被害母親在遇害前四處狂奔逃竄，最後難敵梁男追殺；警方在現場也找到犯案的3把凶刀，而命案現場血跡斑斑，鮮血從臥室流到客廳，被查獲的凶刀也砍到變型缺角。

警方表示，梁男落網後精神狀況相當亢奮且不穩定，加上身上的幾處刀傷，被警方送往醫院治療觀察，直到上午狀況穩定後，才進行偵訊，但梁男對於犯案動機與過程仍多所保留。

部分鄰居指稱，梁男父親早逝，梁家有多名子女，其中長子罹患精神疾病長住療養院治療、長女過世、另外兩女已結婚，而梁母忙於家計，生活十分辛苦。

另外，警方查出梁男有詐欺、恐嚇前科，警方也採集梁男毛髮、血液、尿液後送交化驗，初步發現尿液中疑似有毒品反應，已經將化驗結果交由檢方深入偵辦，以釐清確切犯案背景與動機。

桃園地檢署檢察官與法醫上午也前往中壢殯儀館相驗，但未對案情說明。

另外，警方表示，10多位不明男子昨天深夜在得知消息後也出現在現場，表示梁男犯下令人髮指的弒母案，想「教訓」梁男，經警方告誡制止後，才紛紛散去。（編輯：李錫璋）1071019