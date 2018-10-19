涉貪遭判刑定讞 李朝卿：面對並配合執行

前南投縣長李朝卿涉收回扣案，最高法院18日駁回部分上訴確定，李朝卿必須入獄。李朝卿19日出面喊冤，但也表示會坦然面對、配合執行入監。中央社記者蕭博陽南投縣攝 107年10月19日

（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）前南投縣長李朝卿被控藉工程等案收回扣，最高法院昨天駁回部分上訴確定，必須入獄，李朝卿今天出面喊冤，並質疑為何選前時刻遭重判，但他也說，會坦然面對、配合執行入監。

李朝卿被控藉莫拉克風災復建工程等案收取回扣，最高法院昨天駁回部分上訴確定，以其犯8件回扣罪，各判刑12年到14年不等刑期，合計高達98年，但實際執行刑期將由檢方另向院方聲請裁定，由於李朝卿必須入獄，南投地檢署啟動防逃機制。

李朝卿昨天接受媒體電話訪問，才得知判決結果，直說「怎麼會這樣」，不久便掛電話，也不再接受其他媒體訪問。不過他今天再度出面受訪強調清白，除對判決結果不敢相信，選前遭重判定讞，他也質疑「司法是不是被當成選舉工具」。

前行政院秘書長林益世涉犯財產來源不明罪，判刑2年定讞，9月被押往台北監獄服刑；前花蓮縣長傅崐萁被控於立委任內炒作合機股票遭判刑8月定讞，9月25日入監；前雲林縣長張榮味因林內焚化廠案遭判刑8年定讞，7月發監執行。

李朝卿舉例說，林益世、傅崐萁、張榮味選前陸續入監，「選舉的節骨眼上，連續好幾位進去」，除強調自身清白，也批評「哪有國家司法、政治操作是這樣」，但他不會做出「無謂動作」，會配合執行，目前心情仍混亂，不過收到判決書後，會與律師研究。

南投地方檢察署表示，李朝卿及同案另一名被告、李朝卿的妻舅簡瑞祺，限制出境及出海，並依防範刑事判決確定案件受刑人逃匿聯繫作業要點，啟動防逃機制，今天上午再召集調查局南投縣調查站、中機站、南投縣警察局、中興分局、草屯分局、南投憲兵隊，討論防逃措施分工與執行細節。（編輯：陳俊碩）1071019