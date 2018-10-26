干擾販賣機判讀夾免錢 男得手千元商品遭訴

（中央社記者蘇木春台中26日電）林姓男子涉嫌以微型干擾器，干擾販賣機硬幣感應器，機台誤判已投至一定金額，而未投錢夾取大量商品，得手新台幣4千多元商品；業者向警方報案，檢方今天依詐欺罪嫌將他起訴。

台灣台中地方檢察署起訴書指出，44歲林姓男子在民國106年10月16日凌晨2時多，到清水區光復街一家選物販賣機店內，利用微型干擾器，干擾選物販賣機內的硬幣計數感應器，使感應器發生失效。

感應器失效後，機器便誤認消費者已投入10元的硬幣，且誤判已投到保證取物的金額。接著林男開始恣意夾取機台內商品，因此得手行動電源、馬克杯、喇叭、手錶等總價值4350元的商品，得手後駕車逃離現場。

案件經選物販賣機李姓業者清查有異，向台中市警察局清水分局報案，循線通知林男到案說明，林男辯稱，他在操作選物販賣機時，商品只要掉落至洞口，就可不投幣連續操作販賣機；李姓業者則反駁，經拆解機台後發現，硬幣計數感應器遭電波干擾，因而導致機台毀損。

檢察官審酌雙方證詞、監視器畫面與相關證物，今天依詐欺罪嫌將林男起訴。

依刑法詐欺罪規定，以不正方法由收費設備取得他人物者，處一年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。（編輯：陳政偉）1071026