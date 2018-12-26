猴硐貓村雙屍命案 解剖釐清死因

新北市瑞芳區猴硐貓村傳出雙屍命案，一對男女陳屍在住家房間內，警方獲報到場拉起封鎖線並採證，瑞芳警分局偵查隊長葉蒼池表示，現場無打鬥或侵入痕跡，確切死因正解剖釐清。中央社記者王朝鈺攝 107年12月26日

（中央社記者王朝鈺新北市26日電）新北市瑞芳區猴硐貓村驚傳雙屍命案，一對男女陳屍在住家房間內，男子胸口有疑似刀傷，女子手腕則有切割傷，警方說，屋內整齊並沒有發現有互砍跡象，確切死因正解剖釐清。

有民眾向當地周姓里長反映，住在瑞芳區柴寮路的一對男女已有一星期未出門，屋內還飄出濃厚的屍臭味，周姓里長昨天晚間7時27分請求警方及消防隊員到場協助查看，警消破門進入屋內後，在房間內發現一男一女已明顯死亡。

警方隨即拉起封鎖線並由偵查隊與鑑識小隊到場採證，警方調查，死者為57歲李姓男子與50歲陳姓女子，李男在床上呈現跪姿，胸口有疑似刀傷，陳女則仰躺在地板，右手腕有切割傷，兩人身上已長蛆蟲，研判已死亡5天至7天，床上除留有一把美工刀外，警方也在房間內發現安眠藥，但現場沒有遺書。

瑞芳警分局偵查隊長葉倉池受訪表示，因命案現場沒有打鬥或侵入痕跡，初步研判並無外力介入，且屋內整齊並沒有發現有互砍跡象；媒體詢問是否可能自殺，葉倉池說，「不做任何排除或判斷」，警方已將兩人遺體移到基隆殯儀館，由檢察官會同法醫解剖釐清死因。

據了解，李男從事裝潢業，陳女則在猴硐擺攤販售飾品，兩人之前各有一段婚姻且各有小孩，離婚後同居在李男位於柴寮路住處，鄰居向警方表示，最近未曾聽見兩人發生爭執或有任何異狀。（編輯：梁君棣）1071226