沉迷賭博積欠百萬賭債 主廚鋌而走險搶銀行落網

29歲就當上六福皇宮主廚的游姓男子，因欠下鉅額債務，鋌而走險搶劫板橋篤行路上的陽信銀行，得手後逃逸，警方循線追緝，29日晚間逮捕游嫌，起出剩餘贓款。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 107年12月29日

（中央社記者王鴻國新北29日電）游姓男子29歲當上六福皇宮主廚，原本前途看好，卻沉迷賭博，在積欠百萬賭債下鋌而走險，昨天偷機車後持玩具槍闖進板橋篤行路陽信銀行行搶得手334萬元，並拿90萬還當舖贖車。

六福旅遊集團表示，游姓犯嫌擔任六福皇宮絲路宴主廚，平日表現正常，與同仁相處互動良好，原定年底皇宮結束後，轉調至集團旗下其他品牌任職，12月26日至28日請病假，但今天正常上班，也並無異常，公司對於發生此事深表遺憾，游姓犯嫌即日起先停職，後續將依工作規則相關規定辦理。

板橋警方調查指出，游嫌因積欠不少賭債，日前將他的賓士車送進當舖典當，但仍因欠大筆賭債決定鋌而走險要搶銀行，他昨天首先準備玩具槍及多套準備變裝的衣服，繼而在街頭閒晃，在中午竊得一台機車。

游嫌昨天下午近2時換了衣服持槍闖進銀行行搶，他喝令行員及警衛不要動並大喊搶劫。隨後跳進櫃台內搜刮桌上現金，接著又要求行員帶他至櫃台後方疑有金庫的小房間搜刮現金。

游嫌行搶全程花了約2分鐘，得手新台幣334萬多元後跑出騎車往浮洲橋方式逃逸。警方獲報到場偵辦並調閱案發地點銀行周邊監視器畫面，逐漸掌握搶匪逃亡方向。發現游嫌到場閒晃，直到晚上才將機車棄置在蘆洲區微風運河第五停車場內。

游嫌棄車後在附近自行車租借站公廁內進行第3次變裝，將作案時的衣服、提袋、鞋子棄置在廁所內，警方調閱兩百多支監視器畫面才鎖定住在浮洲合宜住宅社區內游姓男子，在掌握游嫌開車返家動線，今晚近7時埋伏在板橋大觀路28巷內，見游嫌車輛行經時以偵防車圍堵抓人，游男一度開車拒捕衝撞，警方開4槍才制伏游嫌。

警方調查，游嫌是用玩具槍行搶，游嫌得手後棄置機車及衣物，變裝搭計程車前往台北市以新台幣90萬元贖回日前典當的賓士車返家，第二天如常上班。

警方表示，游嫌供稱搶銀行是臨時起意，但為躲避警方緝查，才藉由偷機車及變裝來製造警方偵辦上的「斷點」。游嫌也坦承逃亡過程中因緊張而掉落兩綑各10萬元的鈔票，經清點，銀行遭搶334萬6400元，才一天就僅剩233萬7700元。由於夜間停止偵訊，警方明天才會進行偵訊及移送等作業。（編輯：卞金峰）1071229

游姓男子因欠下鉅額債務，28日鋌而走險搶劫新北板橋篤行路上的陽信銀行，得手新台幣334萬餘元後逃逸，警方循線追緝，29日晚間逮捕游嫌，起出剩餘贓款並進行清點。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 107年12月29日