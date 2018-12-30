主廚為賭債搶銀行 盼債主勿擾母

29歲六福皇宮主廚游姓男子（右）因積欠鉅額賭債，28日鋌而走險搶劫新北板橋篤行路上的陽信銀行，29日遭逮，警方訊後依加重強盜及竊盜等罪嫌移送法辦。中央社記者王鴻國攝 107年12月30日

（中央社記者王鴻國新北30日電）29歲六福皇宮主廚游姓男子因深陷賭博，在積欠數百萬元賭債下鋌而走險搶銀行，如今落網雖悔不當初，但被依強盜罪嫌移送前訴求，盼債主勿為難母親，他承諾出獄後一定會還錢。

游嫌因積欠不少賭債，日前將他的賓士車送進當舖典當，但是仍因欠債才決定鋌而走險要搶銀行，首先準備玩具槍及多套擬變裝的衣物，繼而在街頭閒晃於中午竊得作案機車。

游嫌28日下午近2時換了衣物持槍闖進銀行行搶，喝令行員及警衛不要動並大喊搶劫。隨後跳進櫃台內搜刮桌上現金，接著又要求行員帶他至櫃台後方有金庫的小房間搜刮現金。

游嫌行搶全程花了約2分鐘，得手334萬6400元後跑出騎車往浮洲橋方式逃逸。警方獲報到場偵辦並調閱案發地點銀行周邊監視器畫面，經調閱兩百多支監視器畫面才鎖定住在浮洲合宜住宅社區內游姓男子。

警方在掌握游嫌開車返家動線，晚間近6時45分埋伏在板橋大觀路28巷內，見返家的游嫌駕車行經時以偵防車圍堵抓人，游男一度開車拒捕衝撞，警方對空鳴槍2槍及對輪胎開2槍，共開4槍威嚇才制伏游嫌。

警方表示，游嫌是用玩具槍行搶，游嫌得手後棄置機車及衣物，變裝搭計程車前往台北市以90萬元贖回日前典當的賓士車返家，第二天如常上班。游嫌逃亡過程中因緊張而掉落兩綑共10多萬元的鈔票，經清點，銀行遭搶款剩233萬7700元。

經偵訊，游嫌供稱升上主廚後花了160萬元買了二手C300賓士車慰勞自己，後來因沉迷「百家樂」的網路賭博，逐漸積欠大筆賭債，讓他一度有輕生的念頭，日前一度典當賓士車欲翻本，但最後仍輸光，愈陷愈深，才決定鋌而走險搶銀行。

游嫌供稱共積欠賭債500萬元，犯案前一天才下定決心要搶銀行，他買來玩具槍並上網隨機挑選板橋篤行路的陽信銀行分行行搶，移送前希望透過警方和媒體對外說明，盼債主不要為難他的母親，他出獄後一定會想辦法還錢。訊後，警方依加重強盜及竊盜等罪嫌移送新北地方檢察署偵辦。（編輯：張銘坤）1071230