搶竹山紫南宮錢母號碼牌 女子在推擠中扭傷腳

（中央社記者蕭博陽南投縣31日電）南投縣竹山鎮紫南宮明天將發送第一波豬年招財錢母，一名林姓女子今天前往排隊拿號碼牌，以獲得廟方明天元旦免費贈送的豬年招財錢母，過程中遭推擠跌倒扭傷腳。

紫南宮今天上午7時開放排隊領號碼牌，疑因信眾頓時一擁而上，一名從高雄市來的34歲林姓女子遭推擠跌倒造成腳部扭傷，南投縣政府消防局派遣名間分隊救護車前往，將林女送往竹山秀傳醫院，就醫後無大礙。

往年元旦發錢母，總有信眾提前5天、7天來排隊，就是為搶第一好彩頭；為避免民眾排隊太勞累，因此紫南宮今年規定12月31日上午7時才開放排隊領號碼牌，但仍會有熱情信眾提早到達，眾人先「有默契」四散一旁等候，待廟方人員擺出起點位置後，再依序排隊領號碼牌。

紫南宮表示，今天上午7時開始拿號碼牌的前800名信徒，送狗年錢母與豬年錢母套幣；801號到1800號除豬年銀幣，再加贈一枚豬年金幣，也就是前1800名信眾才有追加贈送套幣或金幣。

竹山鎮紫南宮豬年招財錢母設計正面為土地公聖像，背面則為一隻肥壯豬隻與放滿金銀財寶的容器，並刻著「金豬入門百福臻」、「歲次己亥年」字樣，首波將於民國108年1月1日元旦上午9時開始發送，若按照往年盛況，預料吸引逾5萬人排隊領取。（編輯：陳政偉）1071231