太電偽證案二審 孫道存主張無罪

前太平洋電線電纜公司董事長孫道存（前中）等人被控從民國83年起，隱瞞董事會且違反政府禁令，利用海外子公司違法投資中國大陸，並掏空近新台幣200億元。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北3日電）前太平洋電線電纜公司董事長孫道存被控在太電案審理時作偽證，台北地方法院一審判決無罪。案經上訴，台灣高等法院今天開庭，孫道存否認犯罪，堅稱應訊內容不構成偽證罪。

孫道存等人被控從民國83年起，隱瞞董事會且違反政府禁令，利用海外子公司違法投資中國大陸，並掏空近新台幣200億元。前太電財務長胡洪九遭判刑14年6月、孫道存遭判3年徒刑，均已入監執行。

台北地檢署另案起訴指控，北院94年審理太電案，孫道存以證人身分應訊，在香港太豐行、香港海怡廣場是否為太平洋電線電纜公司投資等案情作偽證。

北院一審認為，孫道存在香港太豐行部分的證詞，僅涉及香港太平洋電訊有限公司與香港太豐行間的關係，與同案被告有無依法在太電公司財報揭露香港太豐行為、太電公司在香港投資的公司等事項，並無直接關聯性，判決無罪。

案經上訴，高院今天開庭審理，孫道存說，當初是依印象回答問題，沒有故意作偽證，任職太電時並不負責海外投資，而是胡洪九負責。孫還說，當時他是同案被告，但法官沒告訴他可以拒絕作證。

公訴檢察官則認為，本案事證明確，孫道存故意虛偽陳述、企圖切割撇清，請求改判有罪。

合議庭諭知本案31日宣判，孫道存還監八德外役監獄。（編輯：方沛清）1080103