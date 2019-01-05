生母稱幼兒病死埋公墓 檢警開挖找嘸

（中央社記者劉世怡、劉建邦台北5日電）台北巿1名男童達就學年齡未就學，教育局及警方找人，男童生母去年底說，兒子病死並埋在動物園附近的公墓，但警方隨生母所指地點開挖未果，依遺棄屍體罪函送法辦。

台北市教育局去年底發現一名男童達就學年齡但卻未就學，教育局派員前往男童的外公家了解狀況，外公轉述男童與親生母親同住，教育局派員隨即前往訪查，生母提及男童不在身邊，但卻無法交代男童行蹤。

台北巿士林分局去年底接獲男童外公報案，男童消失多年，經報請士林地檢署檢察官指揮後。男童生母疑似有精神障礙，但未領有精障手冊，警方否認，男童被埋屍在台北市動物園內。

士林地檢署發言人邱智宏表示，因男童生母向警方表示，兒子因病死了並埋在動物園附近的公墓，警方後來隨生母所指地點開挖未果，已依遺棄屍體罪函送法辦，生母已列被告，檢方後續調閱男童病歷及蒐證中，目前尚無查獲男童行蹤。

法界人士指出，因遺棄屍體須先找到屍體，若一直沒有找到屍體較難定罪，將生母起訴，但是如果相關證據足夠，使檢察官形成心證認為生母行為構成犯罪，仍會將她起訴。（編輯：張銘坤）1080105