警專特考班結業 陳宗彥勉勵不忘初衷

台灣警察專科學校8日舉行特考班結業典禮，共計2713名學員，未來將分發到相關警消機關，內政部政務次長陳宗彥表示，盼結業學員擁有執法和公權力後，不忘初衷。中央社記者黃麗芸攝 108年1月8日

（中央社記者黃麗芸台北8日電）台灣警察專科學校今天舉行特考班結業典禮，共計2713名學員，未來將分發到相關警消機關，內政部政務次長陳宗彥表示，盼結業學員擁有執法和公權力後，要不忘初衷。

警專今天舉行「106年度公務人員特種考試一般警察人員四等考試訓練班結業典禮」，原定出席的內政部長徐國勇因有要事無法出席，改由陳宗彥代表頒獎。

另，包括消防署長陳文龍、警政署警政委員楊春鈞、海巡署艦隊分署副分署長陳泗川都共襄盛舉。

陳宗彥致詞表示，這次結業學員共計2713人，不論大家未來分發到哪個單位服務，都是迎向新的階段，除感謝警專教職人員給予良好基礎訓練，也要謝謝學員們願意投入警消領域，這是攸關國家整體治安和社會安定的工作。

他說，學員未來分發到第一線後，就必須應付各種突發狀況，需仰賴在校期間的不斷演練技巧和標準作業程序執行工作，也提醒大家執勤同時要確保自身安全和不忘初衷，大家未來都是擁有執法和公權力者，要謹記法律所賦予的權利。

根據警專資料指出，106年度特考班結業學員共計2713人，包括警政署保一總隊603人、保四總隊802人、保五總隊763人、消防署訓練中心545人。

警專表示，每位學員都經過考試院辦理的國家考試及格，由內政部委請警專辦理訓練，且由保一、四、五總隊和消防署訓練中心協助執行，經通過12個月嚴格教育訓練，再分發到各警、消機關進行為期6個月的實務訓練，成為適格的警消人員。

陳宗彥現場也頒發獎狀給各教授班結業成績第一名的學員，在2000多名師生高唱警專校歌的歌聲中，畫下溫馨句點。（編輯：李亨山）1080108