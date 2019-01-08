涉嫌收賄 前桃園市經發局長朱松偉羈押禁見

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）前桃園市經發局長朱松偉被控在擔任「亞洲．矽谷」計畫副執行秘書期間，涉嫌收受賄賂與餽贈，讓業者順利取得標案，桃園地方檢察署今天向法院提出聲押在中午獲准。

桃園地方法院庭長蕭世昌受訪表示，地方法院羈押庭在詢問被告朱松偉後，認為被告犯罪嫌疑重大，且有多位共犯、證人待追查中，若交保恐有勾串共犯或證人之虞，因此地方法院裁定朱松偉羈押禁見，至於廠商的部分，將在下午繼續開庭審理。

法官表示，朱松偉對於檢察官的指控僅部分承認，對於收受現金則說是過年換鈔，他也表示，沒有因為收受禮物而幫助廠商取得採購案，對於「虎頭山物聯網創新基地」一案也否認。朱松偉的委任律師則轉述「朱松偉會好好面對一切」，其餘則不便多談。

桃園市政府新聞處長詹賀舜下午回應表示，對於前經發局長朱松偉涉案一事，案件已在司法調查程序中，市府會配合偵辦，一切依法行事，期盼司法勿枉勿縱，查明事實真相，至於經發局各項業務推動，則不會受個別司法案件影響。

前桃園市經發局長朱松偉被控在擔任「亞洲．矽谷」計畫副執行秘書期間，收受業者賄賂與餽贈，讓業者順利取得標案，調查局北機站昨天前往朱松偉住家、廠商辦公室與業者住居處等地搜索，並約談朱松偉等多名官商到案。（編輯：方沛清）‭10801‬08