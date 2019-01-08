台中住宅頂樓加蓋鐵皮屋起火燃燒 2傷送醫

台中市南屯區一處頂樓加蓋鐵皮屋8日中午發生火警，消防人員到場救出兩名受困民眾，所幸都是輕微嗆傷，詳細起火原因警消正調查中。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 108年1月8日

（中央社記者蘇木春台中8日電）台中市南屯區一處頂樓加蓋鐵皮屋今天中午發生火警，消防局獲報前往搶救，消防人員救出兩名受困民眾，幸都輕微嗆傷、沒有生命危險，詳細起火原因警消正調查中。

台中市政府消防局表示，今天中午12時57分接獲民眾報案，指出南屯區東興路二段一處住宅發生火警，消防局獲報派遣南屯、中港、中區與黎明分隊，出動各式救災救護車12輛、人員42人前往搶救。

消防人員表示，火警地點為三樓建築，位於四樓頂樓鐵皮加蓋處有火舌冒出，且傳出有人受困，警消部署水線進行搶救，在下午1時15分救出62歲男性與30歲女性，兩人皆輕微嗆傷、意識清楚，被送往醫院救治。

火警在下午1時29分撲滅，初步研判四樓鐵皮加蓋的和室房間內，因衣物及雜物起火燃燒，燃燒面積約20平方公尺，財物損失新台幣10萬元，詳細起火原因警消正調查中。（編輯：陳俊碩）1080108