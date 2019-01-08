桃園市前經發局長涉索賄 遭羈押禁見

（中央社記者吳睿騏桃園8日電）桃園市政府前經發局長朱松偉，任職局長期間涉嫌向廠商主動索賄。桃園地方檢察署今天向法院聲請羈押，朱松偉羈押禁見獲准，2名涉案廠商則分別以新台幣50萬元及20萬元交保。

地檢署傍晚發布新聞稿表示，重大刑案專組檢察官呂象吾日前接獲情資，前經濟發展局長朱松偉（任期為105年6月9日至107年12月25日期間），涉嫌利用經發局承辦多起公共工程案件的機會及局長權勢，向全徽道安公司總經理孫瑀要求給付現金賄賂及不正利益，事成就會安排取得投標資格。

檢察官調查後發現，孫瑀在全徽道安公司前工務部處長、現任工程事業群顧問黃仲勝的協助下，將高價紅酒、手機、平板電腦，以及五星級飯店住宿費用、10萬元等物品、賄款轉交給朱松偉。

檢方表示，檢調昨天搜索朱松偉、孫瑀、黃仲勝等人住處及辦公處所，查扣相關帳冊及資料，漏夜偵訊後認為3人涉犯貪污治罪條例對職務上行為收受賄賂、行賄公務員等罪嫌重大，且有串滅證之虞，凌晨向法院聲押3人，法院裁定朱松偉羈押禁見，至於孫瑀與黃仲勝，則各以50萬元及20萬元交保。

檢方表示，這起案件初步調查後應屬個人行為，後續將深入釐清追查朱松偉是否有向其他廠商索賄。

桃園市政府新聞處長詹賀舜表示，對於前經發局長朱松偉涉案一事，案件已進入司法調查，市府會配合偵辦、依法行事，也期盼司法勿枉勿縱，查明真相，至於經發局的各項業務推動，不會受個別司法案件的影響。

朱松偉是台灣大學土木工程博士，曾任健行科技大學行銷與流通管理系副教授、清雲科技大學運籌管理學研究中心主任及高雄市政府交通局主任祕書及桃園市政府參議等職務，105年6月接任桃園市政府經發局長，去年底九合一大選結束後，朱松偉借調期滿回任教職。（編輯：李錫璋）1080108