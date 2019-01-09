找員工遷戶口投票 台中里長妻妨害投票被訴

（中央社記者蘇木春台中9日電）江姓婦人為求競選里長的丈夫當選，委由公司前員工張男，帶員工遷戶口到選區，張男的檳榔攤許姓加盟店主，也讓胞姊與姪女遷戶口，檢方今天依妨害投票罪嫌，將江婦等3人起訴。

台灣台中地方法院起訴書指出，37歲江姓婦人為台中市第三屆大里區里長候選人江姓男子的妻子，江婦並擔任人力仲介公司負責人；江姓里長候選人除擔任社區發展協會理事長，並與張男合夥開設檳榔攤。

江婦為求丈夫順利當選，要求公司員工許男、歐女，遷戶口到江姓候選人的里內以獲得投票權，江婦委由張男，自民國106年11月至107年3月間，陪同許男與歐女將戶口自屏東縣遷移至台中市大里區。

檳榔攤44歲許姓加盟主，為求江姓候選人當選，讓胞姊與姪女將戶口遷移至台中市大里區，台中市警察局霧峰分局獲報後偵辦，陸續通知案件相關當事人到案，遷入戶口的許男等4人，因此未在選舉時投票。

江婦到案時否認犯行，辯稱員工遷移戶口，是因為了收受文件，才拜託她遷戶口；張男則表示，他受許男與歐女拜託，才帶兩人去遷戶口，是為了要收法院信件、罰單。

台中地檢署檢察官審酌證人證詞、住址變更登記書等證物，今天依妨害投票罪嫌將江婦等3人起訴，案件其餘關係人緩起訴或不起訴處分。

中華民國刑法規定，意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而投票者，處五年以下有期徒刑。（編輯：張芷瑄）1080109