毒蟲見警想跑 查獲罕見制式手槍

桃園市警局保安警察大隊8日晚間執勤時，發現一名形跡可疑的男子，經盤查後在男子車上搜出毒品及一把罕見的制式手槍及子彈，警方除了移送地檢署也擴大偵辦案情。（桃園市保安警察大隊提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年1月9日

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市警局保安警察大隊今天指出，警網巡邏時發現1名形跡可疑男子，經盤查後在男子車上搜出毒品及1把克羅埃西亞製HS-9制式9釐米手槍及子彈，全案移送地檢署擴大偵辦。

桃園市警局保安警察大隊中隊長張秉榆今天指出，保大員警昨晚8時許在桃園市八德區執行巡邏勤務時，發現49歲的鄭男看到保大警車時神色慌張，還急著要離開，員警見狀立即上前盤查。

張秉榆表示，員警在鄭嫌自小客車駕駛座車門置物處內，發現1包一級毒品海洛英粉末。鄭嫌自知難逃法網，便主動告知警方，車內還有其它海洛英毒品、1把罕見的克羅埃西亞製HS-9制式9釐米手槍及制式子彈11顆。

張秉榆指出，不同於警方常查獲的改造槍械，這把克羅埃西亞製HS-9制式9釐米手槍相當罕見。全案在調查後，鄭嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例等罪嫌，移請桃園地方檢察署偵辦，同時擴大偵辦案情。（編輯：戴光育）1080109