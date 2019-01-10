追緝貴婦奈奈 警：聯繫窗口通報加拿大

（中央社記者劉建邦台北10日電）網紅貴婦奈奈（蘇陳端）等人因涉詐欺遭通緝，且一家5口已入境加拿大。刑事局官警今天說，台灣雖不是國際刑警組織成員，但已將蘇女等人所涉案件，透過聯繫窗口通報加國警方。

刑事局承辦國際刑案的資深官警表示，從民國103年起至今，加國警方並未請求緝捕加國在台的通緝犯，刑事局也未協請加國警方緝獲通緝犯，因刑事局掌握的台灣通緝犯極少潛逃至加國。

官警說，但站在警方立場，雖不是國際刑警組織（INTERPOL）成員，仍會透過各種管道跟各國警方保持連繫窗口，若他國警方需要協助，會盡力幫忙，這不僅可彰顯台灣對打擊國際犯罪的決心和能量，也可提升國際形象。

官警坦言，若要提升台灣國際形象，仍需要個案累積，以網紅貴婦奈奈（蘇陳端）的案子為例，蘇女等人是持合法護照入境加國，研判這部分應合法，昨天接獲移民署通報後，也立即提供移民署所需通緝資料英文版，讓雙邊移民單位可立即處理相關狀況。

資深官警表示，台警平時跟加國警方都有保持聯繫窗口，但因在當地未設聯絡官，刑事局僅在美國指派一名聯絡官，又因美國、加拿大幅員遼闊，在承辦案件確實有難度。

官員指出，刑事局平時跟加國皇家騎警隊有聯繫窗口，並互換情資，但因雙邊互相協助案件極少，加警難以協助緝獲蘇陳端等人，且案子也非刑事局主責，會把相關資料提供給台灣的移民單位，刑事局會從旁協助。

官員表示，台警在承辦國際刑案常遇到困難，透過平時設置的聯繫窗口，仍可建立雙方合作基礎，像台警曾協助克羅阿西亞警方偵破詐騙案，也曾幫助過東南亞警方，但像美、加等，因雙方較少有合作案件，若可在加國設聯絡官，或許可改善此一狀況。

「杏立博全」醫美診所被爆涉嫌惡性倒閉，去年11月30日無預警歇業，積欠多家廠商欠款。蘇陳端和黃博健去向不明，遭民眾提告詐欺；蘇陳端的公公、台大醫師黃立雄掛名擔任診所院長，也同列被告。北檢已針對蘇陳端、黃博健、黃立雄3人發布通緝，時效至民國132年。

移民署8日已接獲加拿大邊境官員告知，蘇陳端、黃博健、黃立雄夫婦和黃博健的阿姨都已入境加國。（編輯：李亨山）1080110