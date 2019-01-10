托嬰中心涉虐兒 人本：不應合理化暴力行為

新北市私立淯薪托嬰中心涉嫌虐兒，中心人員用木鍋鏟爆打幼童腳底板及硬塞櫃子懲罰涉虐童。（翻攝畫面）

（中央社記者陳至中台北10日電）新北市私立淯薪托嬰中心涉嫌虐兒，人本教育基金會今天發函新北市政府，批判托嬰中心人員合理化暴力行為，要求市府加強監督，落實聯合國兒童權利公約的精神。

媒體報導，淯薪托嬰中心人員涉嫌將孩童塞入鐵櫃中，並用鍋鏟揮打孩童腳底。新北地檢署今天表示已分案並要求警方保全證據，將朝強制罪嫌方向偵辦。

長期關注校園體罰、兒權議題的人本教育基金會，今天發函給新北市政府，要求加強監督所轄托嬰中心，遵循「聯合國兒童權利公約」，防止兒童遭受任何的暴力對待。

人本表示，任何對兒童的暴力行為，包括身心摧殘、傷害、凌辱，忽視或照料不周等，都是不可以原諒的。淯薪托嬰中心人員在事發後，辯稱是「情緒失控」、「偶而為之」，明顯是合理化對兒童施加暴力的行為。

人本指出，屬同一負責人的淯薪幼兒園，園長去年便曾接獲家長以簡訊告知托嬰中心有責打幼童腳底的情況，卻沒有依法通報。人本呼籲新北市府從嚴審視淯薪負責人的經營資格。（編輯：張雅淨）1080110