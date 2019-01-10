男童遭保母敲頭捏肚 新北市社會局廢止證照

（中央社記者王朝鈺新北市10日電）一名新北市汐止區母親在網路控訴孩子遭到宅保母捏肚敲頭，社會局表示，經查證保母坦承有打孩子，孩子身上雖沒有傷痕，但行為仍不恰當，去年11月15日已廢止這名保母證照。

新北市社會局長張錦麗表示，去年10月2日接到通報後由兒童托育科展開調查，這名保母承認有打孩子，雖然孩子身上沒有傷痕，但行為仍不恰當，經過多次訪視後，於去年11月15日決定廢止這名保母證照。

她說，社會局並在衛生福利部社會及家庭署托育人員(保母)登記管理資訊系統，將這名保母註記為「列管名單」，另經清查系統後，這名保母沒有在托嬰中心工作，未來更不可能繼續擔任保母。

這名母親在臉書（Facebook）社團「爆料公社」控訴，民國106年透過「新北市七星區保母」媒介到宅保母，雙方約定薪水每月1萬7000元，每天4小時，托育半年後，一到早上要上班時一歲半的兒子都會哭鬧，後來從哭鬧變成一聽到門鈴聲就用手抵住門，還說肚子會痛，讓她開始懷疑孩子是否被保母打。

母親說，這一年多的日子小孩身上瘀青，夜晚驚恐不斷哭泣，曾詢問小孩，「保母是不是有打你？」，孩子說「有」並手指頭跟腰。

母親表示，去年中秋節連假過後在家裡裝監視器，第1天就拍到保母拿拖鞋打小孩的頭，過沒多久又用手捶小孩肚子和捏後腰，第2天、第3天小孩持續每天都被打。

影片顯示，保母坐在客廳沙發上滑手機，男童則在一旁看電視，保母突然起身捏了男童腰部，男童痛到哭出來保母不願理睬離開，另一段影片保母則拿起桌上的條狀物品和塑膠盤敲打男童頭部。

母親說，她通報社會局，過了一個多月後，社會局回覆已撤銷這名保母執照，她傻乎乎的要與保母和解，想聽保母一句道歉，結果保母卻回應一句「我沒空」。（編輯：張銘坤）1080110