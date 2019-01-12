日本旅遊界推手酒駕 檢方複訊請回

（中央社記者劉建邦、蕭博文台北12日電）有日本旅遊界推手的日籍男子向井純昨晚酒駕發生車禍，造成3傷，向井純酒測值達0.85。警方今天移送士林地檢署偵辦，檢方訊後認為被告願與被害人和解，複訊後請回。

台北市警察局士林分局交通分隊分隊長黃汝華表示，11日深夜近11時獲報，中山北路六段及福國路口發生車禍，派員到場發現，有兩輛黑色休旅車停放路中，其中一輛休旅車上的3人受傷，立即把傷者送醫。

警方調查，50歲日本籍男子向井純案發前駕車從中山北路六段左轉福國路時，疑因未等左轉燈亮起，就搶先左轉，導致與中山北路六段直行的一輛黑色休旅車發生碰撞。

警方表示，向井純並未受傷，但酒測值為0.85毫克，另一輛休旅車的台灣籍江姓男駕駛則是頸部挫傷，酒測值為0，車上的2人手部及胸部挫傷，詳細車禍原因仍待調查。

警方說，向井純供稱當晚曾在中山區和友人聚餐，席間有喝3杯威士忌。警訊後也依違反公共危險罪嫌把人移送士林地檢署偵辦。

向井純涉嫌酒駕遭移送至士檢後，檢察官認為，被告有固定住居所，且願與被害人談和解，複訊後請回。

酒駕肇事的向井純在台灣開設旅遊顧問公司，在業界有「旅遊業星探」、「日本旅遊界推手」的稱號。（編輯：張銘坤）1080112