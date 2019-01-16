嘉義特教學校虐生案 人本要求解聘2教師

（中央社記者江俊亮嘉義市16日電）人本教育基金會指控國立嘉義特教學校林姓女導師涉嫌虐待學生，另一名女導師涉嫌隱匿，今天到校門口拉布條、舉牌抗議，要求校方解聘2名教師。

人本教育基金會南部聯合辦公室主任張萍，今天與10餘名成員前往嘉義特教學校抗議，表示去年2月一名輕度智能障礙女學生轉學到嘉義特教學校，卻遭老師餵食辣椒、拿菜刀威脅剁手、要學生把紙尿布戴在頭上懲罰等虐待行為長達2個月。

張萍指出，雖然校方事後成立調查小組，但學校卻無視家長提出有關餵食辣椒的證據，只將涉嫌虐待的教師記2支申誡。人本基金會去年7月陪同家長到教育部陳情，要求解聘涉案教師，並嚴懲督導不周的校長。

她說，被虐待的女學生班上只有4名學生，班上為雙導師制，其中一名教師不准被虐學生吃中餐，一週最多5天；要求戴紙尿褲在頭上一整天；逼迫特教生剪破心愛的玩偶；逼迫吃朝天椒，並一天餵食兩次，學生想喝水緩和辣度，還不給喝水；拉扯特教生頭髮、捶肚子；拿木棍、按摩棒或馬桶吸盤亂打等行為。

張萍表示，經人本基金會於去年7月赴教育部陳情後，教育部重啟調查；如今查證屬實教師有虐待情形，學校決議將其中一名導師記2支大過、停聘一年半；另一名導師記小過及輔導，校長被教育部國教署記2支小過處分。

她說，「停聘」是為了讓被投訴教師在調查期間，先離開學校現場，避免在調查期間與被害學生繼續接觸、干擾調查。依「教師法」第13條規定，停聘教師應發給半薪；停聘原因消滅後回聘，本薪應予補發。也就是說，被停聘一年半的教師，不用工作就可在家領半薪，期滿後再將剩下的薪水領回，「這究竟是懲罰，還是獎勵？」

對此，嘉義特教學校發表聲明指出，這個案子在家長揭發後，學校在規定時限內，依規定進行校安及社政通報，並自行外聘專家學者協助調查，後續也由教育部國民及學前教育署成立專案調查小組，由校方依專案調查小組的調查報告，提到教評會及教師成績考核會議懲處，目前案子已送至教育部國教署審核中。

校方表示，至於被虐待的學生，目前已由新任班級導師照護，學習狀況良好，喜愛上學。校方在歷經此事件後，除辦理研習來提升教師的正向管教知能外，也秉持嚴謹的處理態度，勿枉勿縱；對犯錯教師，依法處理，絕不寬貸。（編輯：吳佳穎）1080116