嘉義女童遭折疊桌夾住死亡 檢警初認定意外窒息

（中央社記者黃國芳嘉義縣18日電）嘉義縣大林鎮8歲陳姓女童昨天在房間內被折疊桌夾住送醫不治案，檢警今天相驗，初步認定為意外造成窒息死亡，胸口、背部的傷痕為遭桌子夾住所留下。

嘉義地檢署檢察官侯德人上午會同法醫、員警前往大林慈濟醫院助念堂進行相驗，檢警發現女童胸口、背部各有一道傷痕，左側鎖骨也有傷痕，其他部位並無傷勢，研判傷痕為夾傷所致。

檢警認為女童僅有一般醫療保險，並無異狀，初步認定為意外窒息死亡，無外力介入，檢方當場開立死亡證明書給家屬。

警方表示，女童就讀小二與小一的弟弟昨天中午在學校吃完營養午餐後放學回家，新住民母親當時在臥室休息。女童疑在房間內搬折疊桌準備寫功課，不慎被折疊桌夾住胸口，動彈不得，弟弟發現後，趕緊叫媽媽急救。

女童父親獲報後，從農田跑回家急救，弟弟也跑到學校向老師求救，師長趕往協助，但女童已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，救護車趕到場送醫急救，最後仍宣告不治。

女童就讀國小的尤姓校長表示，女童在校成績屬於中上，也是班上的小老師，師生獲悉都非常難過。今天是放寒假的結業式，上午特別要求各班導師對學童進行心理輔導及生命教育，並叮嚀寒假期間要注意安全。

尤姓校長指出，女童弟弟目睹意外場景，恐會造成心理陰影，除進行心理輔導外，已請導師與家長密切聯繫，留意行為是否有異常。

女童父親種植竹筍，母親為新住民，平常在早餐店工作，夫婦兩人育有3名子女（2女1男），死者排行第二，嘉義縣社會局請社工評估女童家中經濟狀況，提供喪葬相關協助；關懷家屬情緒，提供支持、陪伴及悲傷輔導；另外，進行兒少目睹意外場景創傷情形，評估後續連結諮商輔導需求。（編輯：陳俊碩）1080118