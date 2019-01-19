宜蘭女嬰臉發紫 緊急送醫仍不治

（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）宜蘭一名5個月大的女嬰，今天凌晨被母親發現臉部發紫，經緊急送醫搶救後仍不治。由於女嬰無明顯外傷或受虐跡象，相關單位初判與虐童無關，但還須警方報驗釐清。

一名22歲郭姓母親於凌晨2時15分抱著5個月大、臉部發紫的女嬰，送抵國立陽明大學附設醫院急診室，但經醫師搶救後還是在凌晨2時20分宣告不治。由於近期全國虐童案件頻傳，為保險起見，院方通報社工與警方到場處理。

院方表示，女嬰到院時已經沒有生命徵象，也無明顯外傷，至於是否是猝死，仍待警方報請檢方相驗後才能釐清。

警方表示，初步判斷女嬰沒有受虐跡象，但鼻孔處布滿鼻涕，懷疑是窒息死亡，將報請宜蘭地方檢察署檢察官相驗，確切了解真正死因。

據了解，事發後，郭母曾向有關單位表示，女嬰近期原本就感冒，身體不好。今天凌晨郭母發現女嬰趴睡、流鼻涕、昏迷不醒，才趕緊送醫，不料還是發生悲劇。

宜蘭縣社會處長劉富美說，郭母除了女嬰之外還育有一名2歲男童。前年，男童也曾因發燒、嘔吐送醫急救。社工當時認為，郭女及丈夫可能疏於照顧子女，因此列為關懷個案，都會不定期前往訪視，生活沒有不正常情形。（編輯：陳俊碩）1080119