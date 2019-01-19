心臟病須赴美就醫 前及人小學董座聲請解境遭駁

前及人小學董事長盛平麟（左）及妻子熊慶華（右）因侵占校產遭限制出境，盛平麟以患有心臟病、須妻陪同赴美國就醫而聲請暫時解境，高等法院日前認為須保全案件審判進行，駁回聲請。圖為盛平麟夫婦去年12月出庭。（資料照片）中央社記者劉世怡攝 108年1月19日

（中央社記者劉世怡台北19日電）前及人小學董事長盛平麟及妻子熊慶華因侵占校產遭限制出境，盛以患有心臟病、須妻陪伴照顧同赴美國就醫而聲請暫時解境，高等法院日前認為須保全案件審判進行，駁回聲請。

全案緣於，民國105年爆發時任新北市私立及人高中董事長盛天麟、及人小學董事長盛平麟兄弟與董事會成員涉從95年起侵占課後輔導費等，又向營養午餐、校內工程廠商索回扣，不法所得逾新台幣6億6000萬餘元。

一審新北地方法院依業務侵占等罪判盛天麟4年5月（其中5月可易科罰金）、盛平麟3年（其中1年可易科罰金）、董事熊慶華3年（其中1年可易科罰金），全案上訴由二審台灣高等法院審理中。

盛平麟與熊慶華於去年11月底聲請解除限制出境並主張，二人所犯並非重罪，且偵查及法院審理時均認罪，並已繳回全部犯罪所得，二人雖提起上訴，仍秉持認罪態度，沒有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，也無畏罪逃亡滯留海外的可能。

盛平麟指出，患有心臟病，健康狀況不佳，之前在美有就醫狀況，這次聲請是為了回診，已與美方醫院接洽並預約就診時間，請求讓妻子熊慶華陪同赴美，以因應路途中突發事故給予及時發現與看顧照料，如果有加提保證金的必要，他們也會充分配合。

高院合議庭認為，基於保全案件審判進行、調查證據的目的，審酌公共利益，認為仍有繼續限制出境、出海的必要，因此駁回聲請，還可抗告。（編輯：張銘坤）1080119