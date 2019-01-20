偷渡返台驚見非洲豬瘟防疫漏洞 男子自首揭發

男子自大陸偷渡返台，驚見船內以豬肉製品為備糧，20日向警方自首並揭發。他指出，回台後發現台灣天天在報導防疫，才發現非洲豬瘟有多麼恐怖。（中央社檔案照片）

（中央社記者王鴻國新北20日電）男子因案自大陸搭漁船偷渡返台，驚見船內以豬肉製品為備糧，恐造成非洲豬瘟防疫漏洞，今天向警方自首並揭發，警方依法將男子函送，也緊急將相關情資向有關單位呈報。

新北市警局三峽分局表示，李姓男子今天凌晨自首製作筆錄，受理後依「入出國及移民法」第74條、第84條函送新北市地檢署偵辦；有關防疫漏洞一事，將會同相關單位進一步調查釐清，並將情資轉知新北市府、海巡署、移民署等相關單位。

這名男子在「爆料公社」社群貼文表示，107年底，從大陸偷渡（坐桶子）回來台灣，途中準備了一個大麻袋的乾糧與食物，有麵包、不知名肉的肉乾、火腿腸與其他肉類加工品。

這名男子說，由於大陸封鎖消息，所以完全不知道任何非洲豬瘟訊息，回來後，發現台灣天天在報導防疫，才發現非洲豬瘟有多麼恐怖，已經有數十個國家已是疫區，在朋友勸說下選擇面對，把故事跟大家說。

這名男子表示，在大陸經商因「利益衝突」無端遭殃，被關在廣東省廣州番禺區看守所，之後花費近新台幣150萬元，在釋放候審限制出境期間，搭漁船偷渡返台；憶起同艘船的偷渡客也有人攜帶火腿腸、豬肉乾、肉鬆麵包等豬肉製品，讓他相當憂心非洲豬瘟，他才貼文公開警告，並在今天凌晨主動到三峽分局自首。（編輯：方沛清）1080120