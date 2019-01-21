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越南旅客脫團案有人受騙遭性剝削 警逮人蛇集團7嫌

最新更新：2019/01/21 15:38
「觀宏專案」去年底發生148名越南觀光客集體脫逃事件，經移民署近一個月追查，已破獲越南脫團旅客案幕後人蛇集團，移民署南區事務大隊大隊長謝文忠21日下午出席記者會對外說明。中央社記者吳翊寧攝　108年1月21日
「觀宏專案」去年底發生148名越南觀光客集體脫逃事件，經移民署近一個月追查，已破獲越南脫團旅客案幕後人蛇集團，移民署南區事務大隊大隊長謝文忠21日下午出席記者會對外說明。中央社記者吳翊寧攝　108年1月21日

（中央社記者黃麗芸台北21日電）「觀宏專案」去年底發生148名越南觀光客集體脫逃事件。移民署和警方循線追蹤，今天宣布破獲此案幕後人蛇集團，逮捕包括阮男、梅女等7嫌，依法移送高雄地檢署偵辦。

4個大型越南旅行團共153人，分別於去年12月21日及23日入境高雄，有152人脫逃失蹤；經查其中1人未失聯，3人自行出境，148人失聯。

移民署下午舉行破獲「觀宏專案」越南脫團旅客案幕後人蛇集團記者會，南區事務大隊大隊長謝文忠表示，案發後立即組成專案小組，並和高雄市警察局、駐外代表處協助合作偵辦。

謝文忠說，經專案小組循線追蹤發現，此案犯罪模式是由在台具越南身分背景的34歲阮姓男子、31歲梅姓女子及30歲鄭姓男子等人為主嫌，並結合越南當地人蛇集團犯罪。

經查他們在台、越兩地裡應外合，以越南旅行社為掩護，在網路聲稱可代辦觀光簽證，招攬越南人士以每人1000至3000美元為代價，假藉觀光名義來台尋親及工作，甚至還有不幸淪為性剝削的人口販運被害人。

目前包括阮男等3名主嫌和4名車手已落網，全案依違反入出國及移民法、人口販運防制法、刑法藏匿人犯及就業服務法等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦；另，越南方面也掌握4名合謀對口人士，將配合國際司法互助模式偵辦，同時持續追查其他涉案人士。（編輯：方沛清）1080121

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