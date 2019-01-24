登北大武沒保登山險 屏東開出首張罰單

（中央社記者郭芷瑄屏東縣24日電）由旅行社代辦攀登北大武山的蔡姓男子，昨天受傷向屏東消防局求援，今天由空勤總隊直升機吊掛送醫。消防局表示，蔡男沒有依屏東登山自治條例保登山綜合險，已開舉發單。

這是屏東登山自治條例去年5月28日公告後，屏東消防局所開出的第一張罰單。消防局災害搶救科長林國偉表示，旅行社代蔡男等9人申請入山，團員中也有成員具救護證照，但只保旅遊平安險，沒有依規定保登山綜合保險。

根據屏東登山自治條例第6條第4項規定，「領隊應為本人及隊員辦理登山綜合保險」，消防局將依違反規定罰新台幣1萬元至5萬元罰款，蔡男及旅行社可在15天內陳述。

林國偉表示，除了違反登山條例的罰款外，消防局也將要求蔡男支付出動搜救人員的加班費及空勤總隊AS364直升機的16萬元油料費；屏東消防局救援蔡男共出動5車14人及義消6人，林國偉表示，搜救人員加班費還在估算中。

代辦的台中博誼旅行社人員表示，首次代辦屏東北大武山，沒注意到屏東登山自治條例裡要保「登山綜合險」規定，所有的罰款將由旅行社支付。

林國偉表示，屏東縣登山自治條例中，特殊管制的山域只有墾丁大尖山，一般管制山域有北大武山、南大武山、霧頭山、林帕拉帕拉山及大母母山，可以在警政署網站上申請入山，上面有公告屏東縣登山自治條例；另外，也可以在所登山的在地派出所申請，民眾要注意登山自治條例規定事項。

蔡姓男子昨天在北大武山7.4k處受傷，由旅行社向消防局報案，消防局昨天下午出動搜救隊救援，由於蔡男不能行走，今天出動空勤總隊直升機吊掛到台東機場，並由救護車載送馬偕醫院救治。

依照屏東縣登山自治條例規定，登北大武山超過4.2K處往上就要依自治條例規定才能攀登，包括申請入山、保登山綜合險、團員中至少一人須具基本救命術證照課程以上的相關證照，還有須攜帶衛星定位儀等。（編輯：黃世雅/吳協昌）1080124