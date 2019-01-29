四海幫成員橫行大台北 4人治平送辦

以「四海幫海巨堂」大哥身分自居的23歲左姓男子涉嫌夥同幫內成員，在大台北地區涉及詐賭、暴力討債及鬥毆砸店等情事，遭警方提報為治平專案檢肅目標，28日被拘提4人到案送辦。（台北市警察局文山第二分局提供）中央社記者黃麗芸傳真 108年1月29日

（中央社記者黃麗芸台北29日電）以「四海幫海巨堂」大哥身分自居的23歲左姓男子涉嫌夥同幫內成員，在大台北地區詐賭、暴力討債及鬥毆砸店等情事，遭警方提報為治平專案檢肅目標，昨天被拘提4人到案送辦。

台北市政府警察局文山第二分局今天召開記者會，分局偵查隊長蔡致然在會中表示，警方去年1月獲報指左男涉嫌與幫內成員共謀詐誘被害人賭博，再以積欠賭債為由，逼迫被害人簽署新台幣40萬元本票，再率眾持刀械、球棒、鐵棒等凶器傷害被害人，且暴力逼迫被害人家屬代為償還債務。

根據警方追蹤調查發現，左男平時對外以「四海幫海巨堂」大哥身分自居，四處吸收成員為非作歹，成員包含多名未成年少年，經文山第二分局報請台北地檢署指揮偵辦，並會同北市警局松山分局、中正第一分局共同長期蒐報犯罪事證後，將左男提報為治平專案檢肅目標。

警方表示，去年7月起左男又與幫內成員共謀，以同夥女子遭性騷擾為由，涉設局詐誘、毆打、用菸頭燙傷被害人，並將菸灰缸內的菸頭、菸灰摻水後強灌到被害人口中等方式凌虐，強迫其交付20萬元，以供幫內成員花用。

警方指出，左男一行人另於去年8月22日凌晨在轄內KTV消費時，因不滿店家向警方通報包廂內有未成年少女逗留，進而涉毆傷店員。事發後4天，再率眾前往砸店，嚴重影響店家營運。

文山第二分局昨天上午9時持檢察官簽發拘票前往文山區、新北市新店區及永和區、南投市等地同步執行拘提，一舉將主嫌左男及22歲黃男、28歲黃男、19歲陳女等4人拘提到案。

左男等人到案後否認有幫派身分，但經警方發現他們手機螢幕照片都有「融通四海」旗幟照片後，才坦承不諱，警詢後依組織犯罪、恐嚇取財、毀損及傷害等罪嫌移請台北地檢署偵辦。（編輯：戴光育）1080129