轎車左轉撞直行車 金門大學生不治

（中央社金門縣29日電）金門縣今天發生一起死亡車禍，65歲的蔡姓轎車駕駛左轉撞上直行的機車，造成22歲郭姓金門大學學生死亡。蔡姓駕駛依過失致死及公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，蔡姓汽車駕駛人（女性，65歲）沿金寧伯玉路往金湖方向行駛，行經肇事地點左轉盤果路，撞上同路段從金湖往金城方向行駛的郭姓機車駕駛人（男性，22歲，金門大學學生）。強大撞擊力將郭姓騎士彈飛到小客車右側玻璃後撞擊地面，車輛零件散落一地，轟隆巨響嚇壞路過人車。相關肇事責任警方調查中。

遭撞擊的郭姓騎士在救護車到達時，已失去生命跡象，救護人員將他緊急送到金門醫院後，雖一度恢復呼吸心跳，但最後仍因傷重不治。小客車蔡姓駕駛未受傷，事後酒測值為零，詳細肇事原因由警方進一步調查中。

警方表示，蔡姓駕駛將依過失致死及公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，來自台南的郭姓騎士，現住金湖鎮料羅村，在金大進修部就讀，沒想到在趕往金城鎮打工途中遭遇橫禍，校方和同學都十分難過，家屬已接獲通知趕到金門處理。

金城分局分局長郝心誠提醒駕駛人行經交岔路口，應注意減速，轉彎車應禮讓直行車，同時駕駛也應養成白天開車頭燈的習慣；他說，根據據歐盟研究，白天開車頭燈可減少5.9%的事故發生。（編輯：吳佳穎）1080129