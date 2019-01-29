這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
打破種族藩籬 美職棒大聯盟整年紀念羅賓遜
運動

打破種族藩籬 美職棒大聯盟整年紀念羅賓遜

皇帝過年也發紅包 元寶筆墨紙硯魚肉水果樣樣有
兩岸

皇帝過年也發紅包 元寶筆墨紙硯魚肉水果樣樣有

美聯邦雇員恢復上班 仍縮衣節食憂政府再關門
國際

美聯邦雇員恢復上班 仍縮衣節食憂政府再關門

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看
生活

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
防兒虐新措施 未成年懷孕、幼兒未準時打疫苗未來將通報
訊息平台
首頁 / 社會

轎車左轉撞直行車 金門大學生不治

最新更新：2019/01/29 17:06

（中央社金門縣29日電）金門縣今天發生一起死亡車禍，65歲的蔡姓轎車駕駛左轉撞上直行的機車，造成22歲郭姓金門大學學生死亡。蔡姓駕駛依過失致死及公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，蔡姓汽車駕駛人（女性，65歲）沿金寧伯玉路往金湖方向行駛，行經肇事地點左轉盤果路，撞上同路段從金湖往金城方向行駛的郭姓機車駕駛人（男性，22歲，金門大學學生）。強大撞擊力將郭姓騎士彈飛到小客車右側玻璃後撞擊地面，車輛零件散落一地，轟隆巨響嚇壞路過人車。相關肇事責任警方調查中。

遭撞擊的郭姓騎士在救護車到達時，已失去生命跡象，救護人員將他緊急送到金門醫院後，雖一度恢復呼吸心跳，但最後仍因傷重不治。小客車蔡姓駕駛未受傷，事後酒測值為零，詳細肇事原因由警方進一步調查中。

警方表示，蔡姓駕駛將依過失致死及公共危險罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，來自台南的郭姓騎士，現住金湖鎮料羅村，在金大進修部就讀，沒想到在趕往金城鎮打工途中遭遇橫禍，校方和同學都十分難過，家屬已接獲通知趕到金門處理。

金城分局分局長郝心誠提醒駕駛人行經交岔路口，應注意減速，轉彎車應禮讓直行車，同時駕駛也應養成白天開車頭燈的習慣；他說，根據據歐盟研究，白天開車頭燈可減少5.9%的事故發生。（編輯：吳佳穎）1080129

地機族