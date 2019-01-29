出院送辦 國道殺妻案凶嫌聲押

劉姓男子（中）開車行經國道10號燕巢路段涉嫌持刀在車上砍殺妻子，劉妻負傷跳車逃命，劉男向警方投案昏倒送醫住院，29日出院送辦，檢察官訊後向法院聲請羈押。（警方提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年1月29日

（中央社記者程啟峰高雄29日電）劉姓男子昨天開車行經國道10號燕巢路段涉嫌持刀在車上砍殺妻子，劉妻跳車求救背部遭一根鐵條插入，劉男隨後投案昏倒送醫住院，他今天出院送辦，檢察官訊後向法院聲請羈押。

劉男昨天上午駕車搭載妻子行經國道10號燕巢交流道附近，雙方疑在車內細故口角，劉男憤而在車上涉嫌拿刀刺殺妻子多刀，劉妻負傷跳車逃命，摔落國道背部還插一根8公分長、直徑0.15公分的鐵條，依偎路旁護欄求救，劉男見狀倒車意圖衝撞妻子，隨後向警方投案；重傷的劉妻經送醫開刀搶救還在醫院加護病房觀察。

有中風病史的劉男昨天在警局偵訊時昏厥，隨即送醫住院戒護，今天經醫師評估可以出院，被警方帶回國道公路警察局第五公路警察大隊刑事組調查，下午移送橋頭地檢署複訊時面對媒體，直喊「我對不起我老婆，希望她趕快好起來」。

橋頭地檢署檢察官訊問後認為，劉男涉犯殺人未遂、傷害及強制罪等罪嫌重大，有逃亡並有反覆實施傷害及強制等犯行之虞，傍晚向橋頭地院聲請羈押。

警方指出，案發現場並無行車紀錄器等影帶資料，從被害人與嫌疑人說法，以及車輛後方沾有血跡及衝撞痕跡等跡證研判，劉男見劉妻跳車後當時有倒車行為，不排除劉男倒車撞人。

劉妻向警方表示，劉男當時的確有倒車，但她不確定有無撞到她。

至於她背部被插入的鐵條，劉妻表示，劉男當時沒有拿鐵條攻擊她；劉男也供稱，沒拿鐵條攻擊妻子。警方初步研判鐵條可能是劉妻跳車後，被現場掉落鐵條不慎刺入，將再進一步調查釐清。（編輯：黃世雅）1080129