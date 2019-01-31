林金連陳情自殘 總統府外一度爆衝突

台中黎明幼兒園自辦市地重劃糾紛，園長林金連31日到總統府陳情，卻突然拿鉛筆朝左臂自殘，目前仍在安撫盼能協助送醫。府外聲援者們下午持續靜坐抗議，盼各界重視相關議題，大批警力也在場待命維安。中央社記者裴禛攝 108年1月31日

（中央社記者黃麗芸台北31日電）台中黎明幼兒園園長林金連今天到總統府陳情時拿鉛筆自殘左手臂，現由府方人員安撫、協調，但場外抗議人士一度衝撞警力要入府，經制止後在場外靜坐演說。

台中黎明自辦重劃會與黎明幼兒園爭訟多年，林金連今天上午到總統府陳情表達不滿，但在府方人員出面接受陳情之際，林金連突然拿鉛筆朝自己左臂自殘，轄區警方獲報前往處理，目前仍由府方進行安撫和協調。

另外，還有7、8名陪同林金連到府方陳情的自救會成員，因情緒激動且遲未等到協商回應，約於下午2時30分許一度衝撞現場維安警力，雙方爆發推擠衝突。

經警方制止後，抗議成員回到原處靜坐並輪番發表演說，現場約有20名警力維安。

台中黎明自辦重劃會與黎明幼兒園爭訟多年，幼兒園不服重劃不願拆除，遭重劃會提告，林金連陳情多年，提出撤銷強拆決議、台中市政府出面協調與調查重劃會等訴求，林金連甚至曾騎單車逆向衝撞前台中市長林佳龍的座車表達抗議。（編輯：方沛清）1080131