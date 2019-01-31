地磚龜裂顧客絆倒骨折 賣場判賠14萬

（中央社記者王朝鈺基隆市31日電）謝姓女子前往基隆市一間賣場消費，於出口處踢到破損龜裂地磚摔倒骨折，謝女提告求償22萬餘元，法院審理後，判賠14萬餘元。

謝女主張，民國106年9月30日上午9時許前往這間賣場消費時，於賣場出口右腳踢到破損龜裂地磚摔倒在地，導致右側髕骨粉碎移位閉鎖性骨折、左側前胸壁挫傷，隔天必須手術治療。

謝女指出，龜裂地磚為L型裂痕，長約5公分、寬3公分，縫距約0.5公分，高低差約0.15公分，賣場明知地磚破損，卻沒有即時修繕或放置警告標語，造成消費者安全疑慮，因而提告向賣場求償22萬餘元。

被告則答辯，地磚為廠商鋪設，高低差未超過0.1公分，符合實務上驗收標準，且地磚破損原已存在，或是謝女跌倒後才造成仍有疑義，另外，雖然地磚有些微破損，但走在上面不會察覺，也不可能因踩到而跌倒，否認謝女跌倒與地磚瑕疵有因果關係。

法官檢視照片，地磚破損裂縫處已呈深黑色，顯然是積垢已久所致，可知謝女跌倒前裂縫已存在，且地磚的裂縫有0.1公分到0.3公分高低差，賣場未盡到安全責任，確實有過失，判賠14萬890元，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1080131