新年度國民法官模擬 士院開放網路報名

（中央社記者蕭博文台北31日電）為配合司法院推動國民法官，士林地方法院將於4月舉辦今年度第一次的模擬法庭，明天起開放民眾網路報名參加甄選國民法官，每天出席費為新台幣2500元。

士林地院先前已舉辦兩次國民法官參與刑事審判模擬法庭，並邀請藝人張庭瑚、導演易智言、作家海苔熊等7人擔任名人團，透過名人團全程觀察，吸取不同角度的觀點。

士院提供的新聞資料指出，今年度的第一次模擬法庭將於4月24日舉行選任程序，同月25、26日進行審理程序及研討會，經電腦隨機抽選中選者須全程參與審理與研討會，每天有2500元出席費。

新聞資料提到，年滿23歲、具有高中以上學歷或同等學力、會聽說國語的中華民國國民，即可報名模擬法庭的國民法官，但比照草案規定，曾被判刑確定、軍警消、律師等不得參加。

士院表示，2月1日起開放透過網路、電話、傳真等方式報名，最後將抽選出國民法官6名、備位國民法官2名。

司法院是在106年11月30日公布國民法官草案，適用案件為最輕本刑7年以上徒刑之罪，以及故意犯罪因而致人於死之罪。

國民法官制度是由職業法官3人、國民法官6人組成，共同進行審判；年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上的中華民國國民，有被選任為國民法官、備位國民法官的資格。

司法院去年1月16日正式通過「國民參與刑事審判法草案」，去年4月25日與行政院完成草案會銜，將這部一般所稱的「國民法官法」，共同函送立法院審議。（編輯：李錫璋）1080131