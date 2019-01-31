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兩派開槍亂鬥 南警掃黑逮人送辦

最新更新：2019/01/31 18:51
台南市善化區、新市區去年發生兩派人馬槍擊亂鬥，市警局30日啟動今年首次掃黑專案勤務，逮獲林姓角頭等人，依法送辦。圖為警方在掃黑時查扣的刀械。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真　108年1月31日
台南市善化區、新市區去年發生兩派人馬槍擊亂鬥，市警局30日啟動今年首次掃黑專案勤務，逮獲林姓角頭等人，依法送辦。圖為警方在掃黑時查扣的刀械。（翻攝照片）中央社記者張榮祥台南傳真　108年1月31日

（中央社記者張榮祥台南31日電）台南市善化區、新市區去年7月發生兩派人馬槍擊亂鬥，市警局昨天啟動今年首次掃黑專案勤務，逮獲林姓角頭等人，依法送辦。

40歲林姓角頭在善化區開設2處私人神壇，去年7月遭剛出獄的小弟開了10多槍，雖無人傷亡，但林姓角頭不甘示弱，隨後也到小弟的新市區聚集處開槍，警方先逮獲小弟，昨天啟動的掃黑專案勤務，也逮捕了林姓角頭等10人。

台南市警局刑警大隊人員今天指出，林姓角頭以私人神壇為據點，再設租賃公司作為聚集地點，從各廟會陣頭招攬青少年作為幫眾，糾眾鬥毆滋事，還介入特種行業圍事及經營流動賭場、放高利貸、持槍恫嚇、開槍示警或強押毆打被害人。

警方除逮捕林姓角頭等人外，掃黑專案勤務也破獲以莊姓男子為首的暴力犯罪，逮捕8人。警方表示，莊男因毒品交易引起糾紛，強押毆打他人，訊後依組織犯罪、擄人勒贖及妨害自由等罪嫌送辦。（編輯：黃世雅）1080131

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