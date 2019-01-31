幼兒園兼課教師涉猥褻女童 高市罰停辦3年

（中央社記者程啟峰高雄31日電）高市一家幼兒園傳出兼課教英文的男大生連續對班上女童猥褻，全案經家長報案雄檢起訴，高市教育局原僅對園方祭出減招處分，今天認為情節重大，改裁罰園方自8月1日起停辦3年。

一名男性大學生在高市這間幼兒園兼職教英文期間，被控去年4月9日至5月4日利用午休時間，在教室內陸續對同為4歲的4名女童上下其手加以猥褻，對她們吻臉、撫胸、磨蹭下體等，分別受害1至5次不等。

全案經一名被害女童家長發現孩子言行有異報警，雄檢於去年12月將涉案男大生依加重強制性交罪等3罪提起公訴。

高雄市教育局去年5月7日接獲校安通報後，隔天到園查察，由於案發時適用幼兒教育及照顧法（簡稱幼照法）舊法規定，教育局已就園方安全管理疏失依幼照法加重裁處園方，自去年8月1日起減招幼生。

教育局昨天再度到園查察，認定園方管理疏失情節嚴重，裁罰園方停辦3年；但考量園內現有幼生受教權，自今年8月1日（108學年度第一學期）起停辦並要求園方須妥善安置現有幼生。

教育局指出，將指派女性高階主管關心這家幼兒園的家長及幼生，並將提供學生諮商輔導中心資源結合社工資源輔導幼生，另也提供必要法律協助。（編輯：黃世雅）1080131