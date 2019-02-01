航警邊境緝毒傳捷報 電鍋內夾藏一粒眠

航空警察局刑事警察大隊1日宣布，破獲一起電鍋夾藏毒品的案件，查獲第三級毒品一粒眠5萬90顆，警方在出口貨物中，發現夾藏在傳統型電鍋的內鍋處，以保鮮膜封藏的第三級毒品一粒眠。（航空警察局刑事警察大隊提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 108年2月1日

（中央社記者吳睿騏桃園機場1日電）航空警察局刑事警察大隊今天宣布，破獲一起電鍋夾藏毒品的案件，查獲第三級毒品一粒眠5萬90顆，除了依違反毒品危害防制條例移送法辦，並持續向上溯源追查幕後集團共犯。

刑事警察大隊偵二隊隊長丁彥仁受訪表示，航警局與財政部關務署台北關年初接獲跨國毒品走私情資指出，國內有運毒集團接受日本買家下訂，每個月提供數十萬顆的一粒眠毒品，並以國際快捷化整為零的方式夾藏毒品走私牟取暴利。

丁彥仁表示，航警局毒緝中心過濾情資並利用大數據資料庫分析後，在上個月29日發現4件可疑的出口貨物，拆裝後裡頭都是傳統型電鍋，並在內鍋處發現以保鮮膜封藏的第三級毒品一粒眠1萬7890顆，警方隨即組成專案小組，並報請地檢署檢察官指揮偵辦。

丁彥仁指出，警方循線查出集團在台負責郵寄貨物的成員就藏匿在高雄市後即派員南下埋伏，並在上個月31日緊急拘提李姓及蔡姓2名男子到案，同時於住處再起獲一粒眠3萬2200顆等贓證物。全案訊後將依違反毒品危害防制條例移請地檢署偵辦，並持續向上溯源，追查幕後集團共犯。（編輯：李錫璋）1080201