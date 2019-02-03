待遇不輸司法官 行政執行官成熱門公職

（中央社記者蕭博文台北3日電）行政執行官知名度不如司法官，但待遇相差無幾，近年錄取率更不到1%，競爭激烈。法務部行政執行署副署長陳盈錦說，行政執行是實現正義的最後一哩路，工作極富意義，值得挑戰。

陳盈錦說，行政執行官預算員額72人，實際在職64人；根據法務部行政執行署統計，民國103、106、107年的行政執行官特考，各錄取4、3、3人，與實際到考人數相比，錄取率都不到1%。

陳盈錦解釋，行政執行工作是辦理公法上金錢給付義務的強制執行，換句話說，就是負責追討義務人欠國家的錢，包括違規罰款、稅款、健保費、勞保費等，擁有的法律武器包括聲請拘提、管收，或命義務人報告財產狀況。

他進一步指出，行政執行官面對不願還錢的義務人時，可依法調查財產，甚至扣押義務人財產抵償，或扣押義務人房地、車輛等財產拍賣，若義務人無財產可扣，最後手段則是運用管收的法律壓力，讓義務人願意償還，

但陳盈錦說，財產權受憲法保障，行政執行官每個動作都必須按照法律程序，雖然行政執行官可以調取財產資料，但要釐清資金流向找出義務人脫產事證，或找出沒有登記在案的財產，讓義務人避無可避，是非常龐大且耗時耗神的工程，尤其面對有心規避的大戶，更是相當大的挑戰。

陳盈錦認為，要勝任行政執行官除了專業法律素養，還要有抗壓性，畢竟義務人被追討時多半心不甘情不願，行政執行官必須面對民眾直接宣洩的不滿情緒，必須具有良好的情緒管控能力與抗壓性。

此外，陳盈錦說，行政執行官還必須具有良好的溝通能力與同理心，面對非惡意欠費的義務人，要有好的表達能力說明機關是依法執行，但並非沒有彈性，應站在人民立場提供適度協助，善用法定的寬緩機會，包括讓義務人分期償還債務。

本身是檢察官的陳盈錦說，他是檢察官，但在行政執行署體系超過6年，很肯定行政執行官專業能力非常強、素質整齊，就像知名輪胎耐操、耐磨、耐滾動、不易爆胎，值得鼓勵。

因應司改國是會議的司法官多元進用決議，陳盈錦說，已向法務部提出建議，讓行政執行官得以轉任檢察官，讓檢察官來源多元化，並加強檢察官與行政執行官的人事交流。

陳盈錦說，傳統法律系學生多以律師、司法官為目標，但法律正義不在訴訟過程，而在最後的執行，正義的最後一哩路就是執行，事實上行政執行官待遇與司法官相同，是有志從事執法工作者可以思考的另外一條路。（編輯：李亨山）1080203