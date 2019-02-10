林益世申請外役監服刑 矯正署3月審查

（中央社記者劉世怡、吳睿騏台北10日電）前行政院秘書長林益世因財產來源不明罪判刑2年定讞到台北監獄服刑，他上個月申請外役監服刑，矯正署今天說，3月邀集外部委員開會進行審查，是否過關屆時才有結果。

林益世被控在立委任內，協助地勇公司爭取中鋼持股的中聯公司轉爐石契約及其下游中耀企業爐下渣契約，收受地勇負責人陳啟祥新台幣6300萬元，又在秘書長任內索賄8300萬元，另有1580萬元財產來源不明。

最高法院去年8月底以判決理由不備等為由，將收賄6300萬元部分發回更審，僅就財產來源不明罪部分，判刑2年定讞；林益世被控索賄8300萬元，連同洗錢部分，判決無罪定讞。林益世去年9月底發監到台北監獄服刑，至今服刑逾4個月。

台北監獄祕書蔡俊宏受訪表示，其實只要符合資格的收容人都可在規定的時間內提出申請；林益世表現正常，未從事任何勞務工作，台北監獄在上個月收到林益世提出的外役監申請後，已經完成相關資格審查，並將所有符合資格的申請人資料送交到矯正署。

蔡俊宏表示，矯正署在收到資料後，會再次進行資格確認，並召集相關外部委員進行遴選審查會議，最後才會通知相關單位通過審查的收容人選。

矯正署官員指出，依照流程，收容人1月提出申請，2月資料回到署裡彙整後，9月邀集外部委員開會，進行相關審查，是否過關屆時才有結果。（編輯：陳清芳）1080210