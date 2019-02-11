男搭小黃疑不滿遭取笑 朝運將背後開4槍

（中央社記者陳朝福高雄11日電）計程車司機李姓男子昨天搭載羅姓男子，兩人疑因行車間玩笑話「過得比你們這些人好」發生口角和肢體拉扯，羅男持槍朝李男背後連開4槍，高雄警方今天逮捕羅男依殺人罪等送辦。

56歲李男昨天上午被人發現倒臥在高雄市橋頭新市鎮重劃區路旁，警消獲報趕抵現場救護並查出背部受槍傷，緊急送醫開刀在腹腔取出4枚彈頭，轄區高雄市政府警察局岡山分局隨後在距現場約兩公里處找到車頭血跡斑斑的計程車並在車上找到2枚彈殼，立即組專案小組偵辦。

專案小組調閱沿線監視器影帶，查出李男於昨天下午在左營區搭載羅男，行車至橋頭新市鎮重劃區案發路旁時，羅男涉嫌槍擊李男並丟包，再開走計程車至約兩公里外的捷運站，棄車搭乘捷運逃逸。

專案小組鎖定有槍砲和毒品等前科的49歲羅男行蹤，上午前往高雄市永安區一處宮廟逮人，查獲犯案改造手槍1把和16發子彈及彈匣2個，隨即押回偵訊。

警方表示，羅男初步供稱因不滿兩人行車聊天時，李男說「過得比你們這些人好」的言語，才發生口角和肢體拉扯衝突，他朝李男後背部開4槍並丟下李男開走計程車。警方將進一步查證羅男供詞和追查槍支來源。

李男送醫後還未脫離險境，目前仍在加護病房持續觀察。（編輯：翁翠萍）1080211