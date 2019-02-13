高雄工地板模掉落砸死工人 勞檢罰營造商6萬元

高雄市13日發生一起工安意外，市府勞動檢查處人員指出，下午1時50分許，瑞助營造承攬的高齡整合長期照護中心工程進行模板材料吊掛，發生吊掛物飛落，擊中在地面作業的蔡姓工人致死，勞檢處勘查後依法裁處瑞助營造新台幣6萬元罰鍰，並勒令吊料作業停工。（高雄市消防局提供）中央社記者王淑芬傳真 108年2月13日

（中央社記者王淑芬高雄13日電）高市府的高齡整合長期照護中心工程今天發生工地吊掛的板模掉落，砸中地面作業的蔡姓工人，傷者全身多處骨折重傷不治。勞檢處勒令吊料作業停工，並裁處營造商新台幣6萬元罰鍰。

高雄市勞檢處現勘後，依勞動檢查法規定勒令吊料作業停工，並依違反職業安全衛生法裁處承攬工程的瑞助營造6萬元罰鍰。至於設施設備涉及刑事責任部分，將於確認後移送司法機關參辦，再承攬人部分的責任會等身分釐清後究責。

高雄市府勞動檢查處人員指出，意外發生於下午1時50分許，工程進行板模材料吊掛，發生吊掛物飛落，擊中地面作業的蔡姓工人。

新工處人員則指出，建築結構已完成，正在清理工地吊掛板模，疑似吊具重心不穩，導致板模掉落。

新建工程辦理的高齡整合長期照護中心位於高雄市凱旋醫院對面，工程進度逾80%，預計5月完工；建築是地下2層、地上10層，預計可以提供約500床特殊罕見疾病長期照護。（編輯：吳佳穎）1080213