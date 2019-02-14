新北檢警破獲山老鼠集團 5人法辦

一個以盧姓男子為首的山老鼠集團涉嫌在北部山區盜伐珍貴林木，新北地檢署經長期跟監，13日指揮新北市警察局刑事警察大隊，在新北市三峽山區當場查獲盧男等5人，依法逮捕送辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真 108年2月14日

（中央社記者王鴻國新北14日電）新北地檢署今天宣布偵破盧姓山老鼠集團涉嫌非法盜伐林木案，經過長期跟監後昨天指揮新北市刑大在新北市三峽山區逮捕5名山老鼠成員，查扣市價近新台幣百萬元肖楠角材19塊。

新北檢表示，打擊民生犯罪專組檢察官高肇佑日前接獲情資指有竊伐林木集團，專門在三峽地區盜伐國有林地肖楠、櫸木、檜木等珍貴樹材。

經長期監控，檢警掌握情資後展開埋伏攔截，新北市政府警察局刑事警察大隊員警於13日晚間21時多，順利在三峽區有木里逮捕盧姓等5名山老鼠成員，起獲重約165公斤、市價近佰萬元珍貴肖楠角材19塊，並查扣電動鏈鋸2台、犯案用之車輛、行動電話及對講機等物證。

檢方表示，此一集團利用夜間前往三峽、烏來山區砍伐珍貴林木，切割成塊，再於晨、夜間時段以大型背架式背包進行載運販售牟利，全案正深入偵辦中。（編輯：戴光育）1080214