少校營內飲酒脫序 憲指部：情緒低落引起

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）媒體報導，一名憲兵少校日前在營區寢室內喝酒，並在營區大鬧，後來遭到制止。憲兵指揮部表示，台北憲兵隊李姓少校因與女友爭吵、換單位等因素衍生情緒低落，飲酒後發生脫序行為。

媒體報導，李姓少校今年1月被調到憲兵警衛大隊，農曆春節期間返回金門過節，卻在酒後與女友爭吵而爆發肢體衝突，女方事後驗傷並向金門憲兵隊報案，憲兵隊偵查後將他函送法辦，憲兵指揮部也將其改調台北憲兵隊。2月12日報到當天，他在營區寢室內喝酒，醉後想要不假離營，遭到衛兵阻止，又因此在營內大鬧，隨後遭到一名上校制止。

對此，國防部憲兵指揮部發布新聞稿表示，台北憲兵隊李姓少校於春節期間與女友因故發生爭吵，以及調任新單位等因素，衍生情緒低落，飲酒後發生脫序行為，經幹部制止及安撫後情緒穩定，並立即由心輔官介入輔導。

憲兵指揮部表示，針對李姓少校脫序行為，秉持「勿枉勿縱」原則，依規定辦理懲處，並針對新進官兵關懷輔導，避免類似案件發生。

至於是否將李姓少校列為汰除對象，憲兵指揮部指出，將待召開人評會討論後，才會決定相關懲處。（編輯：楊凱翔）1080214