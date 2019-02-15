愛情詐騙台男錢財 3嫌被判刑

（中央社記者蘇木春台中15日電）邱姓男子加入愛情詐騙集團後，招攬張姓與林姓女子出面涉向被害人取款，不法所得逾新台幣千萬元，台中地院今天依詐欺罪判處邱男2年6月，張女與林女各判2年、緩刑3年，可上訴。

台灣台中地方法院判決書指出，41歲邱姓男子於民國104年10月間，加入真實姓名、年籍不詳，由綽號「小馬」男子組成的中國大陸愛情詐騙集團。行騙時，由集團女性成員，隨機撥打台灣男客電話，攀談後佯稱表示愛意，再以需要酒店業績、考美容證照、家人生病等說詞為由詐財。

邱男則擔任提款車手工作，先招募20歲張姓與22歲林姓女子擔任「公關」，待被害人上當後，由公關出面佯稱是本人，或是假冒電話中女子的親友，向被害人收取款項。公關可抽取贓款10%，邱男可抽佣贓款5%，剩餘再存入詐騙集團指定帳戶內。

邱男等3人自105年1月1日起至5月24日止，涉向23名被害人取走贓款新台幣1045萬餘元，直到有被害人發現受騙報案，警方在105年5月25日前往邱男等人家中搜索偵辦，檢方並依詐欺罪嫌起訴。

台中地院法官審酌證人證詞、對話紀錄與匯款資料等證據，今天依詐欺罪判處邱男2年6月徒刑，張女與林女各判2年徒刑、緩刑3年，並提供義務勞務80小時，全案可上訴。（編輯：戴光育）1080215