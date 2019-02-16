吸毒案遭一案兩判 後案非常上訴改判免訴

（中央社記者蕭博文台北16日電）宜蘭縣林姓男子吸食毒品，遭檢察官起訴2次，法官不察也判決2次。案經檢察總長提起非常上訴，最高法院認為，後案判決違反一事不再理原則，日前撤銷後案判決，改判免訴。

判決書指出，林姓男子於民國106年3月間遭警方查獲施用海洛因，同年8月遭宜蘭地檢署提起公訴，107年5月被宜蘭地方法院依施用第一級毒品罪，判處有期徒刑8月確定。

孰料，宜蘭地檢署在107年2月27日，就林姓男子同一件吸毒犯行再度提起公訴，法院在同年6月又判處林男9月徒刑確定。

林姓男子短短一個月收到兩份法院判決書，發現同一次的吸毒行為竟被判刑2次，因此向最高檢察署聲請非常上訴，由檢察總長向最高法院提起非常上訴。

最高法院認為，刑事訴訟法規定案件曾經判決確定，法院應諭知免訴，即一事不再理原則。林姓男子第二次被判刑時，相同的事實早已被判刑確定，法官竟不依規定諭知免訴，反而作有罪判決，顯然有適用法則不當的違法。

最高法院判決書指出，後案判決因未上訴而告確定，且對被告不利，檢察總長非常上訴有理由，因此撤銷後案判決，改判諭知免訴。（編輯：李錫璋）1080216