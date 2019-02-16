地方警力增支出 警政署：協助預算員額解決困境

（中央社記者劉建邦、張榮祥台北16日電）台南市長黃偉哲提及台南市退休員警少，警政署又撥補400名員警，恐增加地方支出。警政署今天回應，中央將協助預算員額解決分發困境，相關員警分發狀況仍在研議。

警政署今天回應，地方警察機關匡定總預算員額為5萬8832人，且在民國99年3月已達上限，期間涉及縣市改制或合併升格為直轄市，各地警察局均配合改制，但未同步提高員額規模，有部分地方政府或民意代表，以治安及交通需要、警民比例過高為由，建議中央撥補預算員額，但因受員額限制，雖地方有警力需求，卻未再增加所需員額。

警政署表示，為強化基層執行警力，避免員警過勞等問題，已通報各地警察機關通盤檢討警力配置及評估增加所需員警額數。各地方警察局相關人事等經費，依地方制度法及財政收支劃分法規定，由地方政府編列預算支應，對於增加預算員額所需經費，也是納入中央對地方的一般補助款補助。

警政署說，警察機關員額現已補滿，正受訓中的學生共5811人，預定今年及明年分發，會由中央協助增加預算員額，以解決分發困境，行政院也會召集相關部會開會研商。

黃偉哲昨天指出，台南市警員4000多人，去年又接收300多名警專畢業員警，但「晉用多，退休少」兩者不平衡；今年警政署又撥補400名員警給台南，恐增加地方政府新台幣4億元支出。

黃偉哲認為警察專科學校、中央警察大學不要招收那麼多新生，2年或4年後就不會有那麼多畢業生要找工作，地方有治安需求，若中央晉用員警，最好中央補助經費或編制在中央保警總隊，再派駐地方警局支援。

黃偉哲表示，若由中央買單，地方員警當然越多越好；若費用由地方支出，對地方財政是有困難的。目前六都警力編制經費都很勉強維持，且台北已拒絕接收新員警，中央如未提出適當辦法，難保其他五都也會集體拒絕接收，造成流浪警察，中央應妥善處理。

台北市政府警察局今天則是新聞稿澄清「未拒絕撥補員警」，倘若撥補人數超過預算員額會增加經費，現仍在持續研議是否申請撥補員警。

北市警局表示，總預算員額共8142人，原缺額414人，其中356人為警察缺額，其餘為行政職。上個月增補245名員警，總預算員額仍差111人；若中央撥補員警人數未超過此人數，仍可以現行預算支應。(編輯:孫承武) 1080216