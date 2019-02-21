嘉義特教學校虐生案 人本要求解聘施虐教師

（中央社記者江俊亮嘉義市21日電）國立嘉義特教學校魏姓女國中生被老師餵食辣椒、頭戴紙尿褲上課，經監察院糾正後，校方今天召開教評會討論教師去留；人本教育基金會前往校門抗議，要求解聘施虐教師。

對此，嘉義特殊教育學校秘書蘇羽真表示，魏姓女國中生受虐事件，去年4月發生後，由國教署接手協助，監察院也對校方進行糾正；學校自今天上午9時起召開教評會，下午應該會有結果。

人本教育基金會南部聯合辦公室主任張萍抗議指出，家住嘉義縣中埔鄉的魏姓女學生，去年2月就讀國一時，轉學到嘉義特教學校，遭老師餵食朝天椒、拿菜刀威脅剁手、戴紙尿布上課等，要求校方解聘「朝天椒」老師。

張萍表示，受虐女學生班上只有4名學生，班上為雙導師制，其中一名教師逼迫學生吃朝天椒、不准吃中餐、要求戴紙尿褲在頭上一整天、拿菜刀威脅剁指頭，人本教育基金會認為教師已不適合繼續任教。

人本基金會成員今天除了拉布條，要求「解聘朝天椒老師，不要師師相護」外，也以行動劇方式，還原教師餵食女學生吃朝天椒、威脅剁手畫面。

蘇羽真表示，感謝人本基金會的關心，有關人本基金會抗議校方對教師只做停聘的處分，她認為這是現行體制教評會組成機制的結構性問題。希望藉由這個事件，能讓教育部針對教師違法管教問題制定標準化程序，包括調查流程、組織成員資格等，同時增加外部調查委員及外控機制來協助學校，讓此類案件可以妥善處理。

有關嘉義特教學校爆發教師對學生施以殘忍、有辱人格的處罰，監察院19日通過糾正案，糾正嘉義特教學校，並要求教育部對於不稱職的管理人及違背特教理念的教師，審慎評估續留於特教學校的適任性。（編輯：黃世雅）1080221