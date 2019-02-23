桃園楊梅民宅大火 一男性葬身火窟

桃園市楊梅區一處民宅23日上午突然冒出大火，消防人員獲報前往搶救，火勢蔓延燃燒1、2樓夾層，燃燒面積約15平方公尺，造成一人死亡。（桃園市政府消防局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年2月23日

（中央社記者吳睿騏桃園23日電）桃園市楊梅區一處民宅，今天上午10時30分許突然冒出大火，消防局在獲報後，立即派員前往搶救，但大火仍不幸造成一人死亡，至於詳細的財物損失及起火原因，仍有待後續調查。

桃園市政府消防局今天上午10時33分接獲民眾報案指出，在楊梅區一處民宅發生大火，消防局立即派出50位消防隊員、19輛消防車及3輛救護車前往搶救。

消防局表示，隊員抵達火場後發現，現場是一棟鋼筋混凝土結構的建築，現場並無危險物品，火勢蔓延燃燒1、2樓夾層，燃燒面積約15平方公尺，消防隊員立即布水線進行搶救，同時也搜尋屋內是否有人受困。

消防隊員在歷經近20分鐘的搶救，終於將現場大火撲滅，隊員在清理火場時，於2樓後方露台上發現一名男性已明顯死亡，至於詳細的財物損失以及起火原因，仍有待消防局火災調查科進一步的調查。（編輯：李錫璋）1080223